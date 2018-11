Vitória de Setúbal anuncia que chegou aos 10 mil sócios

Natural do Fundão, no distrito de Castelo Branco, o associado número 10.000 do emblema sadino reside em Setúbal há seis meses e decidiu agora, incentivado pelo filho, filiar-se no Vitória.

"Sempre simpatizei com este clube. Nunca me fiz sócio porque estava muito distante, mas ao vir residir para perto da cidade entendi que tinha chegado o momento de satisfazer algo que desejava já há alguns anos", explicou João Gomes, 71 anos, em declarações ao site do clube.

Ao atingir a marca dos 10.000 sócios, o Vitória de Setúbal conseguiu, no espaço de um ano e quatro meses, aumentar em quase 2.000 o número de associados do clube. A 15 de julho de 2017, dia em que ficou concluído o processo de renumeração, o clube anunciou que tinha na altura 8.008 sócios efetivos.