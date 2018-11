Vitória de Guimarães vence e ultrapassa Santa Clara

Nacional leva a melhor no dérbi da Madeira e vence pela primeira vez em casa

Pizzi regressa ao onze do Benfica em Tondela

O Vitória de Guimarães recebeu, venceu por 2-0 e ultrapassou este domingo o Santa Clara, em partida disputada no Estádio D. Afonso Henriques e a contar para 10.ª jornada da I Liga.

Davidson, de cabeça, inaugurou o marcador aos 26 minutos, após grande cruzamento de Alexandre Guedes a partir do lado direito. André André fez o segundo aos 81', de grande penalidade.

Os vimaranenses ascendem assim ao 7.º lugar, com 15 pontos. O Santa Clara é 9º, com 14, os mesmos do Vitória de Setúbal, que é 8.º.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Consulte AQUI a classificação da I Liga