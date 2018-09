Vítor Pereira vence e consolida liderança a sete jornadas do fim

Para a equipa de Vítor Pereira, os tentos foram apontados pelo avançado brasileiro Alexandre Pato, aos 12 minutos, e pelos chineses Cai Huikang e Lu Wenjun, aos 21 e 57, respetivamente. O golo de honra do Changchun Yatai saiu dos pés do chinês Ya Rui, já em período de compensação do primeiro tempo, aos 45+3.

Este triunfo mantém, assim, o conjunto orientado pelo antigo técnico do FC Porto na liderança, com 52 pontos, mais quarto que o Guanzhou Evergande, orientado pelo italiano Fabio Cannavaro, e agora com mais sete do que o terceiro, o Beijing Guoan.

Já Paulo Sousa continua com a vida mais complicada em território asiático, ocupando agora a 11.ª posição, com 27 pontos, após nova derrota diante do Hebei CFFC, por 2-0.

O avançado Ezequiel Lavezzi, aos 58 minutos, de grande penalidade, inaugurou o marcador, e Dong Xuesheng, que rendeu precisamente o internacional argentino na segunda parte, fixou o resultado final.