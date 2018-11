Vítor Pereira: "Espero para o ano estar aqui a lutar por outro título"

Depois da vitória por 2-1, sobre o Beijing Renhe, ter confirmado Vítor Pereira como o primeiro treinador português a conseguir ser campeão na emergente liga chinesa, o técnico apontou já ao futuro e mostrou interesse em defender o título acabado de conquistar.

Em declarações difundidas pela agência France Presse (AFP), o antigo treinador bicampeão pelo FC Porto lembrou o "grande desafio que era acabar com sete anos de domínio do Guangzhou Evergrande" e mostrou uma "enorme alegria" por ter conseguido "superar esse desafio na primeira época como treinador na China". "Estou muito feliz, é muito bom para mim e para a minha carreira", acrescentou o técnico, que também já foi campeão na Grécia, pelo Olympiacos.

Ora, sobre o futuro, Vítor Pereira deixou a entender que pretende continuar o seu trabalho no Shanghai SIPG, na liga chinesa. "Espero estar aqui no próximo ano a lutar por outro título", afirmou, citado pela AFP. "Tenho que agradecer ao meu clube por ter acreditado no nosso trabalho. Eles [dirigentes] merecem este título", acrescentou o treinador de Espinho, que sucedeu ao seu antigo chefe de equipa no FC Porto, André Villas-Boas, no comando do clube de Xangai.

"Foi uma época fantástica, os jogadores fizeram um trabalho fantástico", elogiou Vítor Pereira, que tem o também ex-portista Hulk como uma das principais figuras da equipa e o chinês Wu Lei como melhor marcador do campeonato (27 golos)