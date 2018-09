Vítor Oliveira: "É exagerado castigar todos por erro de três ou quatro pessoas"

Para Vítor Oliveira, que falava à margem da conferência de antevisão ao jogo com o Desportivo das aves, no sábado, "é sempre desagradável este tipo de situações", quando se tem tão poucas pessoas no futebol e ainda se fecha as portas aos que querem ver.

"Há muita gente que não tem culpa do que aconteceu, mas os regulamentos estão assim definidos. Os clubes têm de rever se realmente é isto que interessa ao futebol, castigar os clubes com jogos à porta fechada ou alterar e, por exemplo, colocar câmaras nos estádios para tentar detetar os prevaricadores, por forma a serem castigados e afastados dos campos de futebol", justificou Vítor Oliveira.

O experiente técnico dos pacenses reiterou que "é um exagero castigar toda a gente por um erro de três ou quatro pessoas", mas, face à inevitabilidade de cumprir a suspensão, concordou com a direção e a decisão de realizar o jogo à porta fechada na Taça da Liga.

"Sobre a alteração do jogo, o meu parecer junto da direção foi que deveria ser neste jogo da Taça da Liga, porque o nosso grande objetivo é o campeonato e nesta prova precisamos de todos os pacenses. Os jogos do campeonato são muito mais importantes, embora todos os jogos são importantes", argumentou.

Sem nunca se referir diretamente ao Desportivo das Aves e à indignação manifestada pelo emblema avense num comunicado em que é colocada a possibilidade de corte de relações institucionais, Vítor Oliveira reconheceu que a decisão pacense, comunicada a 48 horas do jogo, "foi muito em cima", mas "as pessoas têm de perceber que o Paços tem os seus interesses".

"E o interesse fundamental (do Paços) é nos jogos do campeonato termos uma boa moldura humana, termos todos os pacenses a apoiar-nos incondicionalmente a caminho da vitória", concluiu Vítor Oliveira.

O Paços de Ferreira foi punido na terça-feira pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com a realização de um jogo à porta fechada devido ao comportamento dos seus adeptos em jogos da temporada 2017/18, numa penalização extensiva ao Benfica e ao Sporting de Braga, mas decidiu não recorrer, o que teria efeitos suspensivos da decisão.

Em função disso, o castigo será executado no primeiro jogo oficial, o que acontecerá no encontro diante do Desportivo das Aves, no sábado (15.30), para a Taça da Liga.