Vit. Guimarães arranca com derrota em Liège

O Vitória de Guimarães estreou-se esta quinta-feira com uma derrota na edição 2019-20 da Liga Europa de futebol, ao perder no terreno do Standard de Liège, por 2-0, em jogo da primeira jornada do Grupo F.

Um autogolo do capitão Florent, aos 66 minutos, e um tento de Mpoku, aos 90+1, deram o triunfo à equipa belga, que fecha a primeira ronda no segundo lugar do grupo, com três pontos, em igualdade com o líder Arsenal, que foi à Alemanha vencer o Eintracht de Frankfurt, por 3-0.

O Vitória de Guimarães, que ultrapassou três pré-eliminatórias, com 15 golos marcados e nenhum sofrido, está na fase de grupos pela quarta vez, nunca tendo atingido as rondas de eliminação.

Na segunda jornada, no dia 03 de outubro, a equipa minhota recebe o Eintracht, em que alinham os portugueses Gonçalo Paciência e André Silva.