Visita dos Super Dragões à Loja do Benfica em Matosinhos alerta polícia

SuperDragões posam para a foto na Loja do Benfica em Matosinhos

Segundo o JN, alguns elementos dos SuperDragões visitaram, este sábado, a loja do Benfica no Mar Shopping, em Matosinhos. A iniciativa dos adeptos do FC Porto motivou a intervenção da força policial, que mobilizou onze elementos para o local.

Trajados à FC Porto, os adeptos e tiraram fotografias dentro do recinto, o que motivou a intervenção policial. Os elementos dos SuperDragões entoaram, ainda, cânticos alusivos ao clube azul e branco.

Fernando Madureira, líder da claque, partilhou uma fotografia do momento no Instagram.

O Benfica, entretanto, já reagiu ao incidente. "O crime organizado manifesta-se de diversas formas desde o roubo e promoção da correspondência privada, passando pelas ameaças e coação a agentes desportivos e agora por provocações e distúrbios em espaços comerciais de outros clubes. Em descalabro financeiro a cultura do ódio serve para desviar atenções. Lamentável", referiu uma fonte do clube, citada pelo jornal A Bola.

Através das redes sociais, Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, também comentou o sucedido. "E antes que as virgens ofendidas se sintam violadas, preferia que esta visita não tivesse acontecido", escreveu nas redes sociais.