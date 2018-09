Frederico Varandas já reuniu com o plantel

O Sporting anunciou esta sexta-feira que "o Dr. Virgílio Abreu assume interinamente a Direção Clínica do Departamento de Futebol", na sequência da saída antecipada de Fernando Ferreira, que não esperará até outubro pela chegada de João Pedro Araújo, o eleito de Frederico Varandas para ocupar o cargo.

Os leões comunicaram ainda que Pedro Pessoa vai assumir a responsabilidade da cirurgia ortopédica do departamento de futebol profissional e que Nuno Oliveira, até à data no futebol de formação, colaborará com o futebol profissional.

Recorde-se que o antecessor de Fernando Ferreira na direção clínica foi precisamente Frederico Varandas, que desde a madrugada de domingo é o novo presidente do clube. Bruno de Carvalho ainda nomeou uma nova equipa médica liderada por Jorge Pimenta, que foi prontamente dispensado por Sousa Cintra.