Vieira em dezembro de 2017: "Rui Vitória é o treinador do Benfica e vai continuar a ser"

A conversa telefónica entre Luís Filipe Vieira e o empresário César Boaventura que caiu nesta segunda-feira na internet, onde ambos falam de uma possível transferência de Rui Vitória para o Everton que parece ter a concordância do presidente do Benfica, aconteceu em dezembro de 2017, numa altura em que o clube da Luz apenas lutava pelo campeonato, já tinha eliminado da Taça de Portugal, da Taça da Liga e Champions (na prova europeia não tinha somado qualquer ponto).

Pois bem, nesse mesmo mês de dezembro de 2017, mais concretamente no dia 8, Vieira saiu em defesa do treinador num discurso feito na inauguração das casas do clube da Covilhã e Tortosendo. Recorde aqui as palavras de apoio a Rui Vitória.

"Têm falado de maneira tão leviana do nosso treinador... Acho que deviam ter um pouco mais de respeito por ele. Ao fim ao cabo, foi um treinador que chegou ao nosso clube e toda a gente sabe o que se passou: ganhou Taças de Portugal, campeonatos, levou-nos longe na Liga dos Campeões. De um momento para o outro parece que as pessoas se saturaram dele. E quero reafirmar: é o treinador que escolhi, é o treinador do Benfica e vai continuar a ser. Ele é o treinador que melhor compreende o projeto do Benfica e merece sempre um grande apoio", afirmou Vieira.

Um mês antes, em novembro de 2017, numa grande entrevista à BTV, Vieira também já tinha mostrado toda a sua confiança em Rui Vitória.

"Não há resultado que retire o Rui Vitória deste projeto, ele é o treinador do projeto. Às vezes dizem que está sujeito aos resultados. Já falei com ele e disse-lhe para estar à vontade [...] O Rui foi campeão duas vezes e pode conquistar o penta. Não podemos entrar em pânico e ser só um o culpado pela má fase, temos de ser todos. Juntos é que podemos inverter a situação".

Na conversa telefónica com o empresário César Boaventura, que o Benfica já confirmou ser verdadeira, apesar de considerar descontextualizada e grave a sua divulgação, o presidente do Benfica parecia estar de acordo com a saída de Rui Vitória mediante algumas condições, como o pagamento por parte do clube inglês (na altura procurava um substituto para Ronald Koeman) de uma quantia de 10 milhões de euros (a cláusula de Vitória era de 15 milhões).

O presidente do Benfica, entretanto, vai ser entrevistado nesta terça-feira no Jornal das 8 da TVI. Este tema será certamente um dos assuntos que Luís Filipe Vieira vai esclarecer.