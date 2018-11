Vice-presidente do Mónaco ganha 10% em todas as vendas de jogadores

Mais uma polémica a envolver Vadim Vasilyev, vice-presidente do Mónaco. De acordo com a Mediapart, através de documentos do Football Leaks, o dirigente russo recebe 10% de todas as transferências realizadas pelo emblema francês que até há pouco tempo era orientado por Leonardo Jardim.

Sendo o Mónaco nos últimos anos um verdadeiro campeão de vendas de jogadores, estamos a falar de muitos milhões. De acordo com a Mediapart, Vasilyev ganhou 5,3 milhões de euros nas temporadas 2015/16 e 5,4 milhões em 2016/17. A época 2017/18 terá também rendido bastante dinheiro ao vice do Mónaco, dado que Tiémoué Bakayoko foi vendido ao Chelsea por 45 ME; Kylian Mbappé ao PSG por 180ME e Benjamin Mendy e Bernardo Silva ao Manchester City por 47,5 ME e 50ME respetivamente. No total, nas últimas três temporadas, terá lucrado em comissões mais de 15 milhões de euros.

O próprio Vadim Vasilyev e o Mónaco confirmaram à Mediapart a existência desta comissão automática no contrato assinado pelo dirigente russo.