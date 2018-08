'Vice' do Benfica diz que "não se prevê a saída dos principais jogadores"

Numa altura em que se fala com insistência do interesse do Lyon em Rúben Dias, o vice-presidente benfiquista Varandas Fernandes abordou a situação do clube no mercado de transferências, fechando a portas a saídas.

"O plantel ainda não está fechado, porque o mercado só encerra a 31 de agosto. Mas como o presidente Luís Filipe Vieira esclareceu, o Benfica não está vendedor, nem se prevê a saída dos principais jogadores. Compreendemos o interesse nos novos talentos, mas não contem com qualquer saída", afirmou o dirigente, citado pelo jornal O Jogo.

Sobre Jonas, congratulou-se pela permanência do avançado brasileiro: "O Benfica fez tudo ao seu alcance para garantir a continuidade de Jonas. O próprio jogador fez questão de dar testemunho desse empenho. Como todos sabem, o Jonas continua no Benfica."