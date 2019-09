Vettel regressa às vitórias mais de um ano depois

O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) regressou hoje, no Grande Prémio de Singapura, às vitórias no Mundial de Fórmula 1, mais de um ano depois do último triunfo, na Bélgica, em 26 de agosto de 2018.

O alemão, que somou o 53.º sucesso da carreira, bateu o companheiro de equipa, o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), por 2,641 segundos, com o holandês Max Verstappen (Red Bull) a fechar o pódio, a 3,821 do vencedor.

Lewis Hamilton (Mercedes) foi quarto e solidificou a liderança do Mundial, passando a somar 296 pontos, mais 65 do que o segundo, o seu companheiro de equipa e finlandês Valtteri Bottas, quinto em Singapura, palco da 15.ª prova da temporada.