A primeira pole position de 'Mad Max' Verstappen

O Bloco de Esquerda não quer a visita de Jair Bolsonaro a Portugal. Não percebo porquê. Ele não é nosso Presidente, nem primeiro-ministro, nem presidente de junta de freguesia - aqui não manda nada. Aqui, ele não pode incitar antigos volframistas nazis à desflorestação dos bosques transmontanos, nem promover a ida para o Panteão do torcionário pide Casimiro Monteiro. Então, não o deixar entrar seria desperdiçarmos a oportunidade de analisar um "ao ponto a que a gente chegou!", mas distante, sem o risco de lhe sofrer as consequências. Mais, tipos assim são bons de nos cruzarmos com eles quando, para nós, ainda estão na fase "ao ponto a que a gente pode vir a chegar!". Bolsonaro, se impotente connosco, pode ser um bom caso de estudo.