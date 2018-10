Vem aí mais um clássico. Será desta que Rui Vitória vence o FC Porto?

O FC Porto é uma pedra no sapato de Rui Vitória, a única equipa do primeiro escalão que o agora treinador do Benfica nunca ganhou nas competições nacionais de futebol. Este domingo, na Luz, a partir das 17.30 horas, Vitória tem mais uma oportunidade para quebrar a malapata, naquele que será o seu 20.º jogo como técnico contra os dragões.

Em 19 jogos diante do FC Porto, o melhor que o atual técnico do Benfica conseguiu foi empatar, por sete vezes, tendo somado 12 derrotas. Estes números evidenciam bem as dificuldades que o ribatejano enfrenta diante dos dragões', ao longo dos 16 anos de carreira que leva como técnico.

O Estrela da Amadora foi a outra formação que Rui Vitória nunca venceu, embora no caso dos amadorenses o registo se resuma a um só jogo, quando o treinador orientava o Fátima, da II Liga, e perdeu com o então primodivisionário (4-2), numa eliminatória da Taça de Portugal 2007/08.

Rui Vitória defrontou os dragões em todas as equipas que dirigiu, não vencendo qualquer um dos embates ao serviço de Vilafranquense, Fátima, Paços de Ferreira, Vitória de Guimarães e, mais recentemente, Benfica.

O último embate deste historial foi disputado em abril deste ano e, além de ter terminado com uma derrota do Benfica, permitiu que o FC Porto saltasse para a liderança isolada, ultrapassando o Benfica a quatro jornadas do fim.

À entrada para a 30.ª ronda da I Liga 2017/18, o Benfica beneficiava de um ponto de vantagem sobre o rival, mas o mexicano Herrera, com um grande golo apontado aos 90 minutos, gelou a Luz e colocou os portistas no comando da classificação, de onde não mais saíram até final da prova.

Já nos três embates imediatamente anteriores, Rui Vitória somou o mesmo número de igualdades (duas no Dragão, 1-1 e 0-0, e uma na Luz, 1-1), depois dos dois desaires averbados na sua primeira época ao serviço do clube da Luz. Em 2015/16, também em plena luta pelo título, as águias foram derrotadas em casa, por 2-1, depois de já terem perdido a partida da primeira volta, no Porto (1-0).

Por outro lado, o primeiro embate de Vitória com o FC Porto, ao comando do Vilafranquense, para a Taça de Portugal, saldou-se num desaire por 4-0, diante de um conjunto portista que era orientado por José Mourinho.

Seguiu-se um empate com o Fátima (0-0), em 2007/08, na Taça da Liga, embora este tenha culminado com a eliminação dos dragões, mas no desempate por grandes penalidades.

Ao comando do Paços de Ferreira, Vitória somou uma derrota (3-0) e um empate (3-3), este último no Dragão, sendo que os três golos dos pacenses foram apontados por Pizzi, médio que é peça fulcral no atual Benfica.

Entre 2011/12 e 2014/15, pelo V. Guimarães, Rui Vitória somou sete desaires e duas igualdades, nas nove partidas disputadas com o FC Porto, entre campeonato, Taça de Portugal e Supertaça.

O histórico de Vitória frente ao FC Porto:

Jogos: 19

Vitórias: 0

Derrotas: 12

Empates: 7

Jogos em casa: 9

Vitórias: 0

Empates: 4

Derrotas: 5