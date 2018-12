Vasco Ribeiro segue em frente no Havai com o World Tour em vista

Em Sunset Beach, no Havai, Vasco Ribeiro passou em primeiro lugar a sua bateria da quarta ronda, nesta que é a prova decisiva para definir os surfistas qualificados para o World Tour, o principal campeonato mundial de surf, do qual faz parte Frederico Morais.

Contra três adversários brasileiros de elevado nível - Ítalo Ferreira, Peterson Crisanto e Miguel Pupo -, Vasco Ribeiro conseguiu uma pontuação acumulada de 11,44 nas suas duas melhores ondas, com o outro surfista apurado para os quartos de final a ser Ítalo Ferreira, com 10,37.

Vasco Ribeiro, que chegou a Sunset na 32.ª posição do ranking das QS (Qualifying Series), poderá conquistar um lugar no mais importante circuito de surf do mundo se chegar à final deste Vans World Cup, cujo período de espera termina esta quinta-feira, pelo que a competição tem mesmo de ser concluída hoje. Um dia decisivo para o futuro de Vasco Ribeiro.

Pode acompanhar em direto as emoções da Vans World Cup aqui.