Varandas anuncia que vai já começar a negociar Gelson

Autoridade Antidopagem realiza controlo no treino do Sporting

Frederico Varandas, presidente do Sporting, anunciou esta sexta-feira, no decorrer da apresentação da nova grelha da televisão do clube, que irá negociar na próxima semana com o Atlético de Madrid o pagamento de uma compensação financeira por causa da saída de Gelson Martins.

"Vamos começar amanhã [este sábado] a resolver o caso do Gelson. Os direitos do Sporting vão ser salvaguardados, seja a bem ou a mal, mas creio que será a bem", revelou o líder leonino que, em relação às restantes rescisões de jogadores assumiu que serão tratadas "uma de cada vez".

Já praticamente resolvido está o dossiê Rui Patrício, por quem esteve a negociar com Wolverhampton na última semana. "Faltam acertar detalhes jurídicos", assumiu Frederico Varandas.