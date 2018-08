Valência e Atlético de Madrid começam a liga com empate

Real Madrid vence o Getafe no primeiro jogo da Liga pós-Ronaldo

O Valência e o Atlético de Madrid empataram a uma bola, no Estádio Mestalla, em partida relativa à 1.ª jornada da Liga espanhola.

Os colchoneros, que na semana passada venceram a Supertaça europeia frente ao Real Madrid, adiantaram-se no marcador pelo argentino Ángel Correa aos 26 minutos.

No início do segundo tempo, o Valência fez o empate através do ex-benfiquista Rodrigo Moreno. Foi já depois deste golo que Gelson Martins (ex-Sporting) se estreou oficialmente pelo Atlético de Madrid, mas já não foi a tempo de dar o triunfo à sua equipa.