Valência de Gonçalo Guedes nas meias-finais

Benfica sai da Alemanha eliminado e com saudades do VAR

Além do Eintracht Frankfurt, que venceu o Benfica por 2-0 e garantiu lugar na meia-final, esta quarta-feira hove mais três jogos da Liga Europa. O Valência, do português Gonçalo Guedes (titular), recebeu e venceu o Villarreal, por 2-0, com golos Delatorre e Parejo, apurando-se assim para as meias-finais da prova - na primeira mão tinha-se registado um empate a um golo.

Nas meias-finais, a equipa de Gonçalo Guedes vai defrontar o Arsenal, que venceu por 0-1 em Nápoles, com um golo de Lacazette, aos 36'. Os londrinos, refira-se, já tinham a eliminatória bem encaminhada, pois venceram na primeira mão por 2-0.

Já o Chelsea bateu o Slavia de Praga em Stamford Bridge, por 4-3, num jogo onde chegou a ter uma vantagem de tres golos (Pedro, autogolo de Deli e Giroud). Os ingleses, contudo, tinham ganho na primeira mão na República Checa por 0-1.