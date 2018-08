Valência anuncia princípio de acordo com Atlético Madrid por Kevin Gameiro

"O Valência CF chegou este domingo a um princípio de acordo com o Atlético Madrid, pendente de formalização, para a transferência do avançado francês Kevin Gameiro", refere a nota na página oficial do clube espanhol.

Com a chegada de Gameiro e do belga Michy Batshuayi, o Valência passou a contar com cinco avançados no plantel, pelo que poderá acelerar nos próximos dias a saída do internacional italiano Simone Zaza.

Com Gameiro são sete as contratações do clube espanhol, que ainda procura assegurar o extremo internacional português Gonçalo Guedes, jogador do Paris Saint-Germain que na última época jogou no Valência por empréstimo.