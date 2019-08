V. Setúbal e Moreirense empatam no Bonfim. Veja os melhores momentos

O V. Setúbal continua sem vencer na I Liga, depois de esta terça-feira ter cedido um empate 0-0, no Estádio do Bonfim, perante o Moreirense, no jogo que abriu a 3.ª jornada.

Os sadinos, treinados por Sandro Mendes, tiveram mais remates que a equipa de Vítor Campelos, mas ainda não foi desta que marcou o primeiro golo na presente edição do campeonato. E até foi o Moreirense a ver um golo anulado por fora de jogo ao defesa Iago Santos no final da primeira parte.

Com este resultado, a equipa de Moreira de Cónegos passa a somar quatro pontos, contra apenas dois do V. Setúbal.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Veja os melhores momentos da partida: