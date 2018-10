V. Guimarães e Sp. Braga empatam no dérbi do Minho

Agente da PSP ferido em confrontos com adeptos do V. Guimarães

Num dérbi minhoto marcado por vários incidentes fora do estádio, as duas equipas igualaram-se no marcador e saíram com um empate a uma bola.

Adiantou-se o V. Guimarães, com um golo de Alexandre Guedes aos 14 minutos, mas respondeu o Sp. Braga logo depois, aos 18', por intermédio de Claudemir.

Veja os golos abaixo:

Com este resultado, os bracarenses isolaram-se, à condição, na liderança da I Liga, com 18 pontos, mais do que o Benfica, que joga no sábado frente ao Belenenses SAD.

O V. Guimarães é sétimo, com 11 pontos.

Ficha de jogo

Jogo no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Vitória de Guimarães - Sporting de Braga, 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Alexandre Guedes, 14 minutos.

1-1, Claudemir, 18.

Equipas:

- Vitória de Guimarães: Douglas, Sacko, Osorio, Pedro Henrique, Rafa Soares, Wakaso, André André, Tozé (Pepê, 90), Tyler Boyd (Rincón, 77), Davidson e Alexandre Guedes (Oscar Estupiñán, 72).

(Suplentes: Miguel Silva, Dodô, Frederico Venâncio, Pepê, Celis, Rincón e Oscar Estupiñán).

Treinador: Luís Castro.

- Sporting de Braga: Tiago Sá, Marcelo Goiano, Bruno Viana, Pablo Santos, Sequeira, Claudemir, João Novais (Fransérgio, 65), Esgaio, Ricardo Horta (Fábio Martins, 89), Wilson Eduardo (Paulinho, 72) e Dyego Sousa.

(Suplentes: Marafona, Lucas, João Palhinha, Eduardo, Fransérgio, Fábio Martins e Paulinho).

Treinador: Abel Ferreira.

Árbitro: Hugo Miguel (Associação de Futebol de Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pablo Santos (31), Tozé (51) e Marcelo Goiano (84).

Assistência: 26.170 espetadores.

Programa da 8.ª jornada da Liga

Nacional-Portimonense, 0-1

V. Guimarães-Sp. Braga, 1-1

Aves-Santa Clara, sábado, 15.30

Rio Ave-Chaves, sábado, 18.00

Belenenses SAD-Benfica, sábado, 20.30

Moreirense-Marítimo, domingo, 15.00

Tondela-V. Setúbal, domingo, 15.00

FC Porto-Feirense, domingo, 17.30

Sporting-Boavista, domingo, 20.00

