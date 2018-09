V. Guimarães aproveita embalagem do Dragão e vence Tondela (1-0)

Um golo de Wakaso permitiu esta sexta-feira ao Vitória de Guimarães receber e vencer o Tondela por 1-0, em jogo da quarta jornada da I Liga de futebol, subindo ao sexto posto da classificação. Os minhotos aproveitaram bem a embalagem do triunfo no Dragão (3-2), ocorrido na última jornada

O golo da equipa vitoriana foi anotado pelo ganês Wakaso, aos 18 minutos de jogo, tendo os tondelenses atuado os últimos minutos com menos uma unidade, após expulsão de Arango, aos 88 minutos.

Com este triunfo, o Vitória subiu ao sexto lugar com seis pontos, os mesmos de FC Porto, quinto, e Marítimo, sétimo, enquanto o Tondela é 16.º com apenas dois pontos.



Pode consultar a classificação aqui.



FICHA DE JOGO



Jogo no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Vitória de Guimarães-Tondela, 1-0.

Marcador:

1-0, Wakaso, 18 minutos.

Vitória de Guimarães: Douglas, Sacko, João Afonso, Pedro Henrique, Florent, Wakaso, Joseph (Pepê, 54), João Carlos Teixeira (Ola John, 54), Tozé, Davidson (Tyler Boyd, 70) e Welthon.

Treinador: Luís Castro.

Tondela: Cláudio Ramos, David Bruno, Jorge Fernandes, Ricardo Costa, Joãozinho, Hélder Tavares, Bruno Monteiro (Pablo Sabbag, 76), Xavier (Jhon Murillo, 63), Juan Delgado, Sergio Peña e Arango.

Treinador: Pepa.

Árbitro: Nuno Almeida (Algarve).

Disciplina: Cartão amarelo para Bruno Monteiro (11), João Carlos Teixeira (36) e Wakaso (70). Cartão vermelho direto para Arango (88).

Assistência: 20128 espetadores.