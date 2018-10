Usain Bolt bisa na estreia a titular na liga de futebol australiana

Próxima aventura de Usain Bolt no futebol será na Austrália

Usain Bolt despendia geralmente menos de 10 segundos para completar 100 metros e menos de 20 para concluir 200. Agora, o ex-velocista voltou a impressionar pela rapidez. Não nas pistas, mas nos relvados.

O atleta de 32 anos necessitou apenas de um jogo a titular e 68 minutos em campo para apontar o primeiro bis da carreira, ao serviço do clube australiano que o acolheu, o Central Coast Mariners, em jogo de pré-época diante do Macarthur South West.

O antigo campeão olímpico por oito vezes tem estado em testes pelo Central Coast desde agosto, e agora terá dado dois passos de gigante para assinar contrato. Com um remate forte e rasteiro de pé esquerdo, aos 57 minutos, fez o 3-0 para a sua equipa, tendo repetido a dose aos 68 minutos, aproveitando um erro defensivo. Aos 75', foi substituído.

A Liga Australiana começa no próximo fim de semana, com o Central Coast a visitar o Brisbane Roar no domingo.