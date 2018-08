US Open: Muguruza e Murray eliminados, Nadal e Serena seguem em frente

João Sousa segue para a 2.ª ronda do Open do Estados Unidos

O número um mundial e campeão em título, Rafael Nadal, encerrou a jornada noturna no Arthur Ashe Stadium com uma vitória frente ao canadiano Vasek Pospisil (88.º do ranking) em três sets, pelos parciais de 6-3, 6-4 e 6-2, em duas horas.

"Ganhar em três sets nestas condições é sempre muito importante", destacou o espanhol de 32 anos e detentor de três títulos do US Open (2010, 2013 e 2017), no final de mais um dia muito quente e húmido em Nova Iorque.

Na fase seguinte, Nadal vai encontrar o russo de 22 anos Karen Khachanov, atualmente na 26.ª posição do ranking mundial, e com quem disputou as meias-finais do Masters 1.000 de Toronto.

"Foi um encontro muito duro. Terei de jogar bem para ganhar", anteviu o espanhol que está em Flushing Meadows à procura do 18.º major da carreira.

Ainda na competição masculina, em que o vice-campeão em título Kevin Anderson, John Isner e Denis Shapovalov, todos cabeças de série, avançaram para a terceira ronda, o britânico Andy Murray foi derrotado pelo espanhol Fernando Verdasco.

Numa longa batalha de três horas e 23 minutos, o antigo campeão do US Open (2012), recentemente regressado ao circuito após uma ausência de 11 meses e uma cirurgia à anca, não conseguiu acompanhar o ritmo e intensidade de jogo do espanhol, que esta temporada já contabiliza 22 torneios jogados, e cedeu pelos parciais de 5-7, 6-2, 4-6 e 4-6.

Ultrapassado o bicampeão de Wimbledon (2013 e 2016) e antigo número um mundial, Verdasco (32.º do circuito) vai medir forças com outro antigo campeão do major norte-americano (2009), o argentino Juan Martin del Potro, no encontro de acesso aos oitavos de final.

Na competição feminina e à semelhança de Nadal, Serena Williams não encontrou dificuldades para eliminar a alemã Carina Witthoeft, que tinha como melhor resultado em Flushing Meadows a terceira ronda alcançada em 2016.

A hexacampeã do US Open (1999, 2002, 2008, 2012, 2013 e 2014) precisou de uma hora e sete minutos para, em dois sets e duplo 6-2, resolver o confronto com a jovem de 23 anos e 101.ª da hierarquia mundial, antes de confirmar encontro com a irmã mais velha Venus Willimas.

Será o 30.º desafio entre as irmãs Williams ao longo de 20 anos, sendo que Serena detém uma vantagem no confronto direto com 17 vitórias face aos 12 triunfos de Venus.

O último encontro, contudo, foi favorável à bicampeã do US Open (2000 e 2001) em Indian Wells, no regresso de Serena ao circuito após a ausência por motivos de maternidade - foi mãe há um ano, durante o major norte-americano.