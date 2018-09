João Sousa atinge oitavos-de-final de um Grand Slam e faz história

João Sousa segue para a 2.ª ronda do Open do Estados Unidos

O tenista português João Sousa, 68.º do ranking mundial, apurou-se no sábado pela primeira vez para uns oitavos de final de um 'Grand Slam', ao vencer o francês Lucas Pouille, 17.º do mundo, no US Open.

João Sousa, que se tornou também no primeiro português a marcar presença nos 'oitavos' de um 'major', venceu pelos parciais de 7-6 (7-5), 4-6, 7-6 (7-4) e 7-6 (7-5), em três horas e 39 minutos.

Depois de ter atingido pela terceira vez a terceira ronda do US Open, João Sousa ultrapassa finalmente esta fase e vai defrontar nos oitavos de final o sérvio Novak Djokovic, sexto da hierarquia mundial.