Uruguai goleia Equador na abertura do grupo C

O Uruguai goleou o Equador por 4-0, em Belo Horizonte, no jogo de abertura do Grupo C da Copa América, que se realiza no Brasil. A partida, que terminou já na madrugada desta segunda-feira, começou praticamente com o primeiro golo da seleção treinada por Oscar Tabárez da autoria de Nicolás Lodeiro.

A partir daí o jogo tornou-se ainda mais fácil quando o defesa José Quinteros foi expulso por dar uma cotovelada a Lodeiro. Em inferioridade numérica, os equatorianos foram dominados durante toda a partida e antes do intervalo o Uruguai marcou por mais duas vezes por Edinson Cavani e Luis Suárez.

No segundo tempo, um autogolo de Arturo Mina fixou o resultado em 4-0 que coloca os uruguaios, que tiveram o sportinguista Coates no banco de suplentes, na frente do grupo, embora só esta segunda-feira à noite se realize o outro jogo deste grupo que irá opor o bicampeão Chile ao Japão, equipa convidada para esta Copa América tal como o Qatar.