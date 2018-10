Um relato emotivo da final do campeonato do mundo de Tetris

Em Portland, nos Estados Unidos, a final do campeonato do mundo de Tetris proporcionou uma grande surpresa entre os aficionados do popular jogo eletrónico lançado no final da década de 1980.

Joseph Saelee, um adolescente norte-americano de 16 anos que jogou pela primeira vez o evento, bateu o heptacampeão e grande referência da comunidade do Tetris Jonas Neubauer, um empregado de bar de Los Angeles com 37 anos.

O torneio realiza-se anualmente desde 2010 e Neubauer só tinha perdido o título por uma vez, em 2014. Agora, foi derrotado por um jovem adversário nascido 13 anos depois de o próprio jogo (criado pelo russo Alexei Pajytnov) ter começado a ser comercializado pela Nintendo a nível global, em 1989.

Ora, um vídeo da final deste ano entre Neubauer e Saelee está a fazer furor nas redes sociais, devido ao emocionante relato feito pelo comentador de e-sports espanhol Ibai Llanos. Aos mais puro estilo dos relatos radiofónicos de futebol, Llanos descreve cada jogada dos dois finalistas com um ritmo frenético, de cortar a respiração.

Llanos é um nome popular do crescente mundo dos desportos eletrónicos e a agência Brandwatch coloca-o mesmo no quarto lugar entre as pessoas mais influentes em Espanha, atualmente. Só atrás do primeiro-ministro Pedro Sanchez, do líder do Partido Popular, Pablo Casado, e do antigo líder catalão Carles Puigdemont.

No vídeo, Llanos "adota" Jonas Neubauer como sendo um jogador espanhol, de Albacete, e atribui a Saelee a nacionalidade luxemburguesa, mas ambos são norte-americanos.

Mil dólares para o campeão

Joseph Saelee, o vencedor da final, ganhou um prémio de mil dólares (871 euros). E promete voltar para o ano. "Penso que ainda posso melhorar o meu níve. Este é um jogo relativamente fácil de aprender, mas leva anos a dominar", referiu o adolescente, que utiliza uma consola NES Nintendo original, de 1985, para praticar, e admite que os amigos, habituados a outros jogos de e-sports mais modernos, acham estranho o seu hobby. "A maior parte deles pergunta o que raio estou eu a jogar", confessou à BBC.

"Ele mereceu, jogou com o coração", resignou-se o antigo campeão, Jonas Neubauer.