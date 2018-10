Um novo Cristiano Ronaldo? Rei das assistências em Itália

Cristiano Ronaldo habituou o mundo a ter o golo como barómetro das suas exibições e, por isso, o seu começo de etapa na Juventus tem sido menos contundente do que o esperado pela maioria dos adeptos. O avançado português leva três golos em sete jornadas da Série A (mais meia hora de Champions em Valência), a uma média inferior a 0,5 golos por jogo, mas a influência de CR7 no ataque da Juve tem se revelado de outra forma mais inesperada: nas assistências.

O avançado da Juventus tem mostrado uma faceta altruísta e lidera mesmo nesta altura a tabela dos melhores assistentes da liga italiana, com três (segundo os dados oficiais no site da Série A), ex-aequo com Callejon (Nápoles), Criscito (Génova) e Suso (Milan). A influência de Cristiano Ronaldo no ataque da Vecchia Signora ficou bem evidente, de resto, na vitória sobre o Nápoles (3-1), na última jornada, sábado, em que o português esteve diretamente envolvido nos três golos que deram a volta ao marcador a favor da Juventus, apesar de não ter marcado nenhum deles.

Mandzukic, com dois golos, tem sido o mais beneficiado por esta faceta generosa do capitão da seleção nacional, que assim acrescenta mais uma dimensão ao seu jogo. Com as três assistências que já efetuou em sete jornadas, CR7 já só precisa de mais duas para igualar o total de passes decisivos (5) que fez em toda a liga espanhola, pelo Real Madrid, na temporada passada, recorda esta segunda-feira o diário espanhol AS. Na época anterior, 2016-17, fez seis.

Mandzukic é o melhor marcador da Juventus, com quatro golos. Dois deles foram "oferecidos" por Ronaldo

A melhor das nove temporadas de Ronaldo como merengue no capítulo das assistências foi a de 2014-15, quando terminou a liga com 16 passes para golo, a uma média de uma assistência por 193,7 minutos. Nesta altura, leva uma a cada 210 minutos em Itália.

Quanto a golos, na Série A vai reinando o surpreendente polaco Piatek, do Génova, já com oito remates certeiros, seguido pelo italiano Isigne, do Nápoles, com cinco. Ronaldo, para já, com três, não é sequer o melhor marcador da Juventus. Esse é Mandzukic, que pode agradecer ao português metade dos quatro golos que marcou.