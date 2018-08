Ultramaratonista desiste de corrida entre Barcelona e Faro

Em julho o ultramaratonista João Paulo Félix, natural de Várzea da Fresca, no concelho de Salvaterra de Magos, pretendia correr mais de 800 quilómetros em trilhos de montanha entre Barcelona e Faro, passando por cidades como Tarragona, Valência, Jaén, Córdoba, Sevilha, Huelva e Faro. No entanto, o atleta ribatejano não conseguiu fazer a prova até ao fim, tendo desistido na última segunda-feira, ao fim de 200 quilómetros.

"Desisti aos 200 km. O corpo não aguentou a vontade da mente. Não aguentei as fortes dores na planta dos pés e nas articulações. Num desafio destes não é possível continuar. É tempo de refletir, mas sobretudo de descansar. Nos últimos quatro anos tenho estado sempre em competição/desafios, e sinto que o corpo e a mente precisam de descanso", escreveu Félix no Facebook.

O objetivo deste desafio seria promover o blogue Claramente Asperger, sobre esta síndrome relacionada com o autismo. Esta não foi a primeira prova solidária do atleta. Em agosto de 2017 percorreu os 739 quilómetros da Estrada Nacional 2, entre Chaves e Faro, numa jornada que durou 14 dias. Em dezembro do mesmo ano fez a Volta ao Ribatejo, numa extensão de 280 quilómetros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em agosto de 2017 João Paulo Félix disse ao jornal ribatejano O Mirante que pretendia associar cada uma das suas provas com mais de 42 quilómetros a uma causa solidária.

O atleta irá agora se focar no regresso às corridas no próximo fim de semana. Assim, no dia 25 de agosto, sábado, participa pela terceira vez na caminhada "10 km de Tagarro", perto de Alcoentre, Azambuja, enquanto no domingo, dia 26, percorre os "Trilhos do Valado", em Valado dos Frades, Nazaré.

Antes das provas, João Paulo Félix faz uma peregrinação de bicicleta até Fátima, numa distância de 210 quilómetros para renovar a fé e a esperança e pensar no seu projeto de vida, tendo partido esta terça-feira da Igreja do Espírito Santo, em Alenquer.