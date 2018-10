Portugal defronta esta quinta-feira a Polónia, no Estádio Slaski, em Chorzow, num jogo da segunda jornada do Grupo 3 da Liga das Nações em que procura repetir a vitória alcançada na estreia da competição - a 10 de setembro, no Estádio da Luz, venceu a Itália por 1-0.

Será uma boa oportunidade para a seleção nacional se reencontrar com as vitórias nos confrontos com os polacos, algo que a equipa das quinas não conseguiu nos últimos quatro jogos - no derradeiro confronto, no Europeu 2016 que Portugal venceu, as duas seleções empataram a um golo, com Ronaldo e companhia a seguirem para as meias-finais depois de baterem os polacos no desempate por penáltis.

A última vitória de Portugal sobre a Polónia aconteceu no Mundial 2002, organizado pela Coreia do Sul e Japão, quando na fase de grupos a equipa então orientada por António Oliveira goleou os polacos por 4-0, com três golos de Pauleta e um de Rui Costa.

Recorde aqui os golos de Portugal na goleada à Polónia em 2002.

Desde aí, as duas seleções encontraram-se quatro vezes. Em 2006, na fase de apuramento para o Euro 2008, a seleção lusa foi derrotada por 2-1 na Polónia. No jogo da segunda mão, no Estádio da Luz, a partida terminou igualada a dois golos.

O penúltimo duelo aconteceu em fevereiro de 2012, num jogo particular disputado em Varsóvia, que não teve golos. E o último confronto foi o já referido durante o Euro 2016, que terminou empatado a um golo, com Portugal a seguir em frente no torneio após desempate por penáltis.

No histórico de sempre, a seleção nacional leva vantagem, pois venceu quatro dos 11 jogos, empatou outros quatro e foi derrotada em três ocasiões.