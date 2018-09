UEFA castiga Sporting com encerramento de parte da bancada

A UEFA puniu o Sporting com a interdição de três mil lugares da bancada central poente do Estádio José Alvalade, castigo que será cumprido na próxima quinta-feira no jogo com o Qarabag, a contar para a 1,ª jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Os leões não podem vender bilhetes para aquele setor e como tal informaram que os portadores de Gamebox para aquele local vão receber um convite duplo para outra zona do estádio.

Este castigo surgiu na sequência de um processo instaurado após o jogo Sporting-Atlético de Madrid, a 12 de abril, no qual foi arremessado um objeto na direção da equipa de arbitragem.