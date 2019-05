UEFA castiga Sérgio Conceição e Bruno Lage com um jogo de suspensão

Bruno Lage não quer pensar em festa antes do jogo com o Santa Clara acabar

Na nota, hoje publicada, o Comité de Disciplina da UEFA entende que Sérgio Conceição foi responsável pelo atraso no início do jogo com o Liverpool no Estádio do Dragão, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, que os dragões perderam por 4-1.

O clube é também castigado pelo atraso no jogo, por engenhos pirotécnicos lançados pelos adeptos e por escadas bloqueadas no estádio, com a UEFA a aplicar uma multa de 42.000 euros.

O castigo a Bruno Lage está relacionado com palavras dirigidas ao árbitro, na visita ao Eintracht Frankfurt, num jogo em que os encarnados perderam por 2-0 e foram também eliminados, mas na Liga Europa.

Na ocasião, Lage dirigiu-se ao árbitro italiano Daniele Orsato, queixando-se que no primeiro golo dos alemães Kostic estava fora de jogo no início do lance.

A UEFA repreendeu ainda o treinador e o clube por atraso no jogo e multou o Benfica em 1.000 euros, por fumos e tochas dos adeptos.