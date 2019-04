UEFA castiga Neymar com três jogos de suspensão

Neymar tentou entrar no balneário dos árbitros após derrota, diz rádio francesa

"Isso é uma vergonha! Ainda colocam quatro caras que não entendem de futebol para ficar olhando lance em câmara lenta.. Isso não existe!!! Como o cara vai colocar a mão de costas? Ah, vá pá pqp". Esta foi a reação furiosa de Neymar, no Instagram, logo após o final do jogo entre o PSG e o Manchester United que ditou a eliminação da equipa francesa nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Uma frase que vale agora um castigo de três jogos de suspensão aplicado pela UEFA, que não perdoou os insultos à equipa de arbitragem. Com recurso ao videoárbitro, o juiz Damir Skomina assinalou um penálti, no último minuto, que permitiu ao Manchester United fazer o 3-1 e assim eliminar o PSG devido à regra dos golos fora, depois de a equipa parisiense ter vencido na primeira mão, em Old Trafford, por 2-0.

Neymar assistiu ao jogo da bancada, por estar lesionado, mas não escondeu a frustração pela eliminação do PSG e utilizou o Instagram para descarregar a fúria na equipa de arbitragem.

De resto, segundo notícia da rádio francesa RMC, o craque do PSG tentou de imediato tirar justificações junto dos árbitros e foi necessário que alguns membros do staff da equipa francesa impedissem Neymar de chegar ao balneário da equipa de arbitragem.

O brasileiro, de 27 anos, vai assim falhar o arranque da próxima campanha do PSG na Liga dos Campeões, perdendo metade da fase de grupos.

Antes do brasileiro, a UEFA tinha já punido um outro jogador por comentários nas redes sociais, também ele do PSG. Foi em 2015, quando o defesa Serge Aurier (atualmente no Tottenham) foi suspenso também por três partidas.