UEFA assinala primeiro aniversário da bicicleta de Ronaldo em Turim

A UEFA assinalou esta quarta-feira, através do Twitter da Liga dos Campeões, o golo de pontapé de bicicleta de Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid à Juventus, em Turim.

A obra-prima do avançado português mereceu na altura os aplausos de muitos adeptos do clube italiano, rendidos a um jogador que haveriam de passar a contar nas suas fileiras meses depois.

"Há um ano - um dos melhores golos da Liga dos Campeões -, o sensacional pontapé de bicicleta de Cristiano Ronaldo em Turim", escreve a UEFA, que recorda declarações de Ronaldo: "Foi fantástico. Provavelmente o melhor golo da minha carreira."

Em junho do ano passado, CR7 explicou o lance. "Eu vi a bola muito alto e pensei: 'talvez não consiga tocar na bola, mas vou tentar'. Tenho sempre pensamento positivo", afirmou.

O golo do então avançado do Real Madrid foi eleito o melhor da época passada pelos utilizadores do site da UEFA, mas foi insuficiente para conquistar o prémio Puskás, galardão atribuído pela FIFA ao melhor golo do ano, que acabou por ir parar às mãos do egípcio Mohamed Salah. "Obrigado a todos os que votaram em mim. Nunca esqueceremos aquele momento, principalmente a reação dos adeptos [da Juventus] no estádio", disse Ronaldo quando soube do prémio da entidade que rege o futebol europeu.