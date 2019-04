UEFA assinala 12.º aniversário do primeiro golo de Ronaldo na Champions

Já passaram 12 anos. Cristiano Ronaldo marcou o seu primeiro golo na Liga dos Campeões no dia 10 de abril de 2007 e a UEFA não deixou passar em claro esse marco que iniciou a caminhada brilhante do atual melhor marcador de sempre da competição, com 124 golos.

Ronaldo tinha apenas 22 anos, cumpria a sua quarta época como jogador do Manchester United e nesse dia jogou em Old Trafford, com a AS Roma, em jogo da segunda mão dos quartos-de-final da Champions. Foi já perto do intervalo que o internacional português rematou certeiro para o fundo da baliza do guarda-redes Doni, permitindo que os red devils chegassem aos 4-0.

O United acabaria por aplicar uma goleada de 7-1 aos italianos, com CR7 a marcar mais um golo para o início de currículo impressionante que tem atualmente, aos 34 anos. "O resto é história", diz a UEFA na sua conta de Twitter, onde publicou o vídeo do golo do jogador português. Curisoso é que Ronaldo não contabilizou qualquer golo nas três primeiras edições da Liga dos Campeões...

E a verdade é que esta história pode conhecer novos capítulos esta quarta-feira, na Johan Cruyff Arena, em Amesterdão. Ronaldo está recuperado de uma lesão muscular e vai, ao que tudo indica, ser um dos onze jogadores da Juventus que vão entrar em campo para defrontar o Ajax, também nos quartos-de-final da melhor competição de clubes do mundo.