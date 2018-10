UEFA abre procedimento disciplinar a Man. United, Valência e CSKA

Fui tomar o pequeno-almoço à padaria da Marta, como de costume havia um vinil às voltas na pequena montra, desta vez o Meat Is Murder, dos Smiths. A Marta é da minha idade e convicção, serenamente urbano-depressiva, educada por ingleses que cantavam com angústias que não conhecíamos mas com as quais nos identificávamos. Enquanto íamos trocando histórias do bairro intercaladas com pedaços de refrão entrou um rapazinho de ar nórdico, muito branco e muito alto, vestindo uma T-shirt que reproduzia a capa do Unknown Pleasures, dos Joy Division.