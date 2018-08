Ucrânia, o 13.º país da carreira de José Morais

O treinador português José Morais foi esta quinta-feira oficializado como novo treinador do FC Karpaty de Lviv, clube que milita na I Liga da Ucrânia.

O técnico de 53 anos vai substituir Oleg Boichyshyn e terá o antigo internacional português Dimas com adjunto, tendo assinado um contrato válido por duas temporadas.

José Morais vai trabalhar no 13.º país, depois de Portugal (Benfica B, Estoril, Académico Viseu e Santa Clara), Alemanha (Westfalia Herne e Dresden SC), Suécia (Assyriska), Jordânia (Al-Faisaly), Arábia Saudita (Al-Shabab e Al-Hazm), Tunísia (Stade Tunisien e Espérance de Tunis), Iémen (seleção), Itália (adjunto de Mourinho no Inter), Espanha (adjunto de Mourinho no Real Madrid), Inglaterra (adjunto de Mourinho no Chelsea e Barnsley), Turquia (Antalyaspor) e Grécia (AEK).

O novo técnico do Karpaty torna-se assim o segundo treinador português no campeonato ucraniano, juntando-se a Paulo Fonseca, na terceira temporada ao leme do Shakhtar Donetsk, depois de se ter sagrado campeão nas duas épocas anteriores.