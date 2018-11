Três holandeses treinaram em Portugal e nenhum saiu de mãos a abanar

Já em Lisboa para assinar e ser apresentado como sucessor de José Peseiro no Sporting, Marcel Keizer tornar-se-á o quarto treinador holandês do futebol português - ou pelo menos das ligas profissionais lusas -, juntando-se a contingente curto, que conta apenas com Co Adriaanse, Ronald Koeman e Mitchell van der Gaag.

Embora a amostra do trio de compatriotas seja curta, há um aspeto no qual o ainda técnico dos árabes do Al Jazira não quererá ficar atrás deles: a conquista de troféus. No total, venceram quatro competições, o que dá aos holandeses um registo muito positivo em Portugal.

O que festejou mais foi Co Adriaanse, contratado pelo FC Porto no verão de 2005 para substituir José Couceiro, depois de ter levado o AZ Alkmaar às meias-finais da Taça UEFA, etapa em que caiu às mãos do Sporting. No Dragão, Adriaanse devolveu o título nacional e a Taça de Portugal aos azuis e brancos, sagrando-se campeão com sete pontos de vantagem sobre os leões e batendo o Vitória de Setúbal no Jamor.

Co Adriaanse deu campeonato e Taça de Portugal a Pinto da Costa © Hernâni Pereira

Apesar de ter implementado um sistema de 3x4x4, os seus números não traduzem o preconceito de futebol de ataque mas pouca consistência defensiva associado ao futebol holandês: em 34 jogos na I Liga, os dragões apontaram apenas 54 golos (média de 1,59 por partida), o segundo pior registo dos últimos 28 anos; e sofreram apenas 16 (0,47), o que se traduz no quarto melhor registo dos portistas no século XXI - Lopetegui foi quem fez melhor (13 em 2014/15).

Saiu no início da temporada seguinte em conflito com Pinto da Costa, desperdiçando a oportunidade de vencer a Supertaça, conquistada pelo interino Rui Barros Durante o seu ano na Invicta, deu novo impulso às carreiras de jogadores como Helton, Bruno Alves, Bosingwa, Paulo Assunção, Raul Meireles, Lucho González, Anderson ou Quaresma.

No mesmo verão da contratação de Adriaanse, aterrou em Portugal Ronald Koeman, com o intuito de substituir o campeão Giovanni Trapattoni no comando técnico do Benfica. O agora selecionador holandês conquistou a Supertaça, com um triunfo sobre o Vitória de Setúbal, no primeiro jogo oficial pelas águias, mas não ganhar troféus. Terminou a I Liga em 3.º lugar, a 12 pontos do FC Porto, mas bateu o compatriota nos dois duelos e quebrou um jejum de 14 anos sem vencer no terreno do rival.

Ronald Koeman foi escolhido por José Veiga e Luís Filipe Vieira © Nuno Fox

O melhor que os benfiquistas recordam de Koeman foi mesmo a campanha na Champions: bateu o Manchester United em Lisboa e ultrapassou pela primeira vez a fase de grupos em onze anos, afastou o então campeão europeu Liverpool com vitórias na Luz e em Anfield e só caiu nos quartos-de-final às mãos do Barcelona de Ronaldinho, Deco e Eto'o, que viria a vencer a prova. Na Taça, foi afastado nos quartos pelo V. Guimarães, na Luz.

O registo de 51 golos marcados (média de 1,5 por jogo) e 29 sofridos (0,85) no campeonato também não refletem a ideia tantas vezes associadas ao futebol holandês e aos seus treinadores.

Com um histórico mais antigo (e longo), mas com uma estreia mais recente nos bancos, Mitchell van der Gaag trabalhou durante seis temporadas em Portugal, depois de ter jogado cinco temporadas no Marítimo. O antigo central começou por orientar os bês dos madeirenses, primeiro enquanto adjunto de Nélson Caldeira e depois como técnico principal, tendo disputado o playoff de subida à II Liga em 2008/09. Na época seguinte, substituiu Carlos Carvalhal na primeira equipa, levantando os maritimistas do 11.º ao 5.º lugar e ao consequente apuramento para a Liga Europa. Saiu no início da temporada 2010/11, com os insulares abaixo da linha de água e afastados das competições europeias, depois de ter promovido jogadores que viriam a chegar aos grandes, casos Marcelo Boeck, Babá, Djalma e Kléber.

Mitchell van der Gaag foi campeão e recebeu o prémio de melhor treinador da II Liga em 2012/13 © Ivan Del Val / Global Imagens

Depois de um interregno de quase dois anos, assumiu o comando técnico do Belenenses, então na II Liga, em 2012/13. Foi campeão com 23 pontos de avanço (!) sobre o perseguidor Arouca, venceu o prémio de melhor treinador do segundo escalão e esteve a um passo da final da Taça de Portugal. Na época seguinte, saiu após uma vitória do Marítimo em que teve de abandonar o banco devido a uma indisposição que o levou a uma quebra de tensão arterial e perda de sentidos. Marco Paulo assumiu o cargo interinamente, mas o holandês acabou por não regressar ao Restelo nem ao futebol português.

Somando os jogos que orientou na I e II Liga, as suas equipas apontaram 120 golos (média de 1,6 por jogo) e sofreram 90 (1,2) em 75 encontros, o que lhe vale o registo mais... holandês entre os holandeses que trabalharam em Portugal.