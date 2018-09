Treinadores portugueses estão em crise profunda em França

Não está fácil a vida dos treinadores portugueses na Liga francesa. O Mónaco de Leonardo Jardim averbou esta terça-feira, em casa diante do Angers, o sétimo jogo consecutivo sem vencer, que coloca a equipa principado no 16.º lugar apenas com seis pontos. Por sua vez, o Nantes de Miguel Cardoso foi derrotado, também em casa, pelo Nice, e ocupa a antepenúltima posição com cinco pontos.

Na verdade, o único jogo oficial que Leonardo Jardim venceu esta época foi, precisamente, na primeira jornada no duelo com... Miguel Cardoso, algo que começa a ser complicado para o Mónaco, que sob o comando do treinador português se sagrou campeão em 2016/17 e habituou-se a lutar pelos títulos.

A noite desta terça-feira no Estádio Louis II acentuou a crise dos monegascos, que ainda não contaram com o lesionado Rony Lopes. O Angers adiantou-se no marcador aos 27 minutos e o Mónaco não conseguiu dar a volta ao resultado.

"É um início de campeonato muito difícil para nós, por diferentes razões, mas sobretudo faltam-nos pontos. Não estamos habituados a isto. Estou um pouco desapontado, especialmente pela primeira parte porque não criámos nada. Não jogamos com empenho nem com atitude", disse Leonardo Jardim no final da partida.

Já o Nantes foi derrotado no seu Estádio de la Beaujoire pelo Nice, por 1-2. Os visitantes adiantaram-se no marcador aos 31 minutos por Christophe Jallet, tendo Emiliano Sala conseguido chegar ao empate por Emiliano Sala no início do segundo tempo. Mas durou pouco a esperança da equipa de Miguel Cardoso que viu o adversário marcar o golo do triunfo aos 69 minutos, por Makengo.

No final do jogo, Miguel Cardoso deixou desde logo a certeza que não se pensa demitir devido aos maus resultados. "Claro que estamos numa posição que não gostamos, mas é preciso mantermo-nos juntos. Não tenho a ideia de deixar o clube, não abandono as pessoas que amo e eu amo os meus jogadores", frisou o treinador português do Nantes.

Eis os jogos da 7.ª jornada:

Nantes-Nice, 1-2

Mónaco-Angers, 0-1

Toulouse-Saint-Étienne, 2-3

ESTA QUARTA-FEIRA

Nimes-Guingamp

Marselha-Estrasburgo

Dijon-Lyon

Amiens-Rennes

Bordéus-Lille

Caen-Montpellier

Paris Saint-Germain-Reims

