Treinadores portugueses enganados por clube iraniano

O que aparentava ser um sonho, virou pesadelo para Wilson Teixeira e o adjunto Marco Almeida. A dupla de treinadores tinha tudo acertado para comandar o Carregado, da II Divisão Distrital da Associação de Futebol de Lisboa, mas Wilson recebeu um convite de um clube profissional do Irão, o Qashqai Shiraz, que milita na II Liga daquele país.

O treinador português foi a solo iraniano conhecer a cidade, clube, jogadores e estádio e pediu aos responsáveis do emblema do Golfo Pérsico para que o seu adjunto o acompanhasse, uma pretensão aceite. O salário era bom, as condições também. Até aí, tudo bem.

No dia da assinatura do contrato, a 1 de julho, ficou-lhes prometido o pagamento de dois salários adiantados para enviar dinheiro para Portugal, o que até ficou escrito. Porém, os ordenados não foram regularizados nem com adiantamento, nem com atraso, contou Wilson Teixeira ao zerozero e ao Bancada.

Os responsáveis do clube foram adiando, adiando, adiando... até que a 4 de agosto deram de caras com outro treinador no treino da manhã. O presidente pediu-lhes para ser esse técnico iraniano a dar a cara, relegando Wilson para o papel de adjunto. Desesperados por receber o dinheiro, os dois portugueses aceitaram.

Contudo, os jogadores recusaram treinar, os técnicos lusos solicitaram uma reunião com o presidente e este disse-lhes que não lhes iria pagar, que não tinham contrato assinado, não queria saber deles e que se não voltassem rapidamente a Portugal iria chamar a polícia para os mandar prender, por estarem ilegais.

Aí, entrou em campo a embaixada portuguesa no Irão, que ajudou a resolver a situação, e os jogadores do clube iraniano, que ajudaram a pagar a viagem de regresso a Portugal. Wilson e Marco acabaram por aterrar em solo lusitano a 15 de agosto, já depois de terem sabido que um treinador português enviou uma mensagem a um diretor do clube a dizer mal de Wilson Teixeira, por ter participado num reality show [Casa dos Segredos].

"Não quero falar mais dessa situação. Prefiro realçar que desportivamente ganhámos os seis jogos de preparação que disputámos. Estamos gratos aos jogadores e à embaixada. Agora o caso vai seguir para a FIFA", afirmou ao DN o antigo central do sportinguista Marco Almeida.