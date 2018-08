Treinadores portugueses com dia negro em França

O Mónaco deixou-se empatar em casa na segunda jornada da Liga francesa. Os monegascos comandados por Leonardo Jardim não saíram do nulo e tiveram uma enorme possibilidade quando Falcao aos 67' falhou uma grane penalidade.



No Mónaco Rony Lopes foi titular mas deu o seu lugar aos 79 minutos, já o Lille estreou José Fonte, que cumpriu os 90 minutos, e utilizou ainda Xeka e Edgar Ié, que entrou nos dez minutos finais.



O Nantes de Miguel Cardoso, depois de ter perdido em casa na primeira jornada com o Mónaco, voltou a ser desfeiteado, desta feita pelo Dijon, por 2-0, com um bis do cabo-verdiano Júlio Tavares.



Pode consultar aqui a classificação da Ligue 1.



Uma última nota para o Troyes de Rui Almeida. A equipa despromovida ao segundo escalão perdeu diante do líder Lens, por 0-2, tendo agora três pontos.