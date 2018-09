Treinadores pedem o fim da regra do golos fora

Os treinadores presentes no Fórum de Elite da UEFA - no qual marcam presença os portugueses Paulo Fonseca (Shakhtar), José Mourinho (Manchester United) e Sérgio Conceição (FC Porto) - pediram ao organismo que superintende o futebol europeu para rever a regra dos golos marcados fora, em vigor nas provas da UEFA.



"Os treinadores acreditam que marcar golos fora de casa não é tão difícil como era no passado, por isso consideram que a regra deveria ser revista e é isso que vamos fazer. Consideram que o futebol mudou e que o peso dos golos fora não é mesmo de antigamente, quando a regra foi aplicada", disse aos jornalistas Giorgio Marchetti, secretário geral da UEFA.,



Esta é uma regra que vigora desde 1965 para impedir a decisão por moeda ao ar ou a repetição do encontro em terreno neutro.