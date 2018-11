"Treinador está escolhido", diz Frederico Varandas

No passado domingo, a 7.ª maior economia do mundo caiu nas mãos de um populista. Jair Bolsonaro juntou o seu país ao grupo em que já estão as duas maiores economias mundiais, China e EUA, a 6.ª, Rússia, e da 11.ª à 13.ª, Itália, México e Turquia. Em todos estes Estados dominam líderes messiânicos que prometem prosperidade fácil, substituindo a corrupta classe política. Este clube, com quase metade (44%) do produto global, apesar de esmagador, constitui apenas parte da ameaça extremista actual, que se sente em toda a Europa, América Latina e outras zonas do globo.