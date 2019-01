Treinador dos guarda-redes do FC Porto tentou agredir adepto com a medalha

Diamantino Figueiredo, treinador dos guarda-redes do FC Porto, foi protagonista de uma tentativa de agressão no final do jogo. Depois de ter recebido a sua medalha pela presença na final, o adjunto de Sérgio Conceição tentou agredir alguém que estava naquela bancada com a medalha que tinha acabado de receber. As imagens não esclarecem se acertou em alguém ou não, mas a situação levou mesmo à intervenção de um dos seguranças ali presentes.

O Sporting conquistou a Taça da Liga nas grandes penalidades (após o 1-1 no final dos 90 minutos) diante do FC Porto e é "campeão de inverno". No final os dragões abandonaram o relvado sem esperar que os leões levantassem a taça.