Treinador do Ajax avisa que irá "usar muito" o contra-ataque na Luz

Henk ten Hag, treinador do Ajax, admitiu estar a par do "momento menos bom" do Benfica, mas assume estar preparado para lidear com esse facto na partida desta quarta-feira (20.00 horas) no Estádio da Luz, a contar para a 4.ª jornada da Liga dos Campeões.

"Em Amesterdão, o Benfica demonstrou ser uma boa equipa e temos de ter cuidado. Há muito espaço no campo e temos que jogar nesses espaços para criar-lhes problemas", começou por dizer o técnico holandês antes de lançar um aviso: "O Benfica joga em casa, irá assumir o jogo porque tem de o assumir. Nós temos que estar preparados para isso, mas somos fortes no contra-ataque e vamos utilizá-lo muito."

Ten Hag acredita que um triunfo na Luz permitirá ao Ajax dar um passo de gigante rumo aos oitavos-de-final da Champions. "Está muito em jogo e se ganharmos ficamos em boa posição para seguir em frente. É possível ganhar aqui, temos essa oportunidade de dar um bom passo para continuar na Liga dos Campeões", sublinhou.

Quanto à estratégia a utilizar, Henk ten Hag admitiu a possibilidade de colocar Tadic na frente de ataque, mas aproveitou para despistar o que lhe vai na cabeça. "Há possibilidade de meter o Tadic, mas o Benfica joga de forma diferente do Bayern Munique. Não tenho, obrigatoriamente, meter o Tadic na frente, pois também podemos jogar com o Dolberg ou o Huntelaar, que está cada vez mais perto da sua qualidade", frisou.

Por sua vez, o defesa Daley Blind alertou que o Ajax "não pode subestimar o Benfica", uma equipa que diz ter "muita qualidade individual na frente". "Temos de estar muito concentrados e não teremos medo, pois este jogo será uma final", sublinhou o ex-jogador do Manchester United.