Treinador do Ajax espera um Benfica "forte e experiente"

Erik ten Hag, treinador do Ajax, afirmou esta segunda-feira que o Benfica é uma equipa "forte e experiente" e assumiu que um triunfo frente aos encarnados (esta terça-feira, às 20.00 horas) deixa a equipa holandesa mais perto dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

"Jogamos em casa e queremos ganhar. É esse o nosso papel e é isso que queremos fazer. Se isso acontecer, sabemos que ficamos numa boa posição, mas nada fica decidido", disse Erik ten Hag, na conferência de imprensa de antevisão do jogo da 3.ª jornada do Grupo E da Champions, que o Ajax lidera com quatro pontos, em igualdade com o Bayern Munique, enquanto o Benfica segue em terceiro, com três, à frente ao AEK Atenas, ainda com zero.

"Não somos favoritos. O Benfica joga bem, é uma equipa forte e experiente e por isso não posso dizer que somos favoritos. Na última jornada empatámos [1-1] em Munique e posso dizer que foi um resultado que nos deu muita confiança", referiu o técnico, de 48 anos.

A cumprir a segunda temporada no comando da equipa de Amesterdão, Erik ten Hag acrescentou que espera um Benfica a "jogar ao ataque", mas negou que vá ter cuidados especiais na defesa para parar os avançados do clube da Luz. "Temos é que olhar para nós e não para a forma como o nosso adversário vai jogar. Temos que estar preparados e estamos", garantiu.

O encontro entre o Ajax e o Benfica tem início agendado para as 20:00 horas de terça-feira, na Johan Cruijff Arena, e terá arbitragem do francês Ruddy Buquet.