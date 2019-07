Tour: Wout van Aert vence 10.ª etapa. Alaphilippe reforça liderança

De Agostinho no Alpe d'Huez à amarela de Acácio da Silva. Os portugueses que venceram etapas no Tour

Van Aert, de 24 anos, cumpriu os 217,5 quilómetros entre Saint-Flour e Albi em 4:49.39 horas, batendo sobre a meta o italiano Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step), segundo, e o australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal), terceiro.

Na luta pela classificação geral, um corte no pelotão provocado pelo vento, com a Deceuninck-Quick Step a trabalhar, levou ao distanciamento de alguns favoritos, com Alaphilippe a liderar agora com uma vantagem de 1.12 minutos sobre o vencedor de 2018, o britânico Geraint Thomas (INEOS), e o colombiano Egan Bernal (INEOS), terceiro a 1.16.

Na terça-feira, cumpre-se o primeiro dia de descanso da edição de 2019 do Tour, que vai ser retomando na quarta-feira com uma ligação de 167 quilómetros entre Albi e Toulouse.