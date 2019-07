Tour: Groenewegen vence 7.ª etapa e Ciccone segura liderança

Tour: Rui Costa gostava de juntar outra etapa às três do seu palmarés

De Agostinho no Alpe d'Huez à amarela de Acácio da Silva. Os portugueses que venceram etapas no Tour

Vítima de queda na etapa inaugural, Groenewegen conseguiu esta sexta-feira a primeira vitória na 106.ª edição do Tour, batendo o australiano Caleb Ewan (Lotto-Soudal), segundo classificado, e o eslovaco Peter Sagan (BORA-hansgrohe), terceiro, completando a mais longa etapa da prova em 6:02.44 horas.

Ciccone (Trek-Segafredo) segurou a camisola amarela, com seis segundos de avanço sobre o francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), o mais direto perseguidor, imediatamente à frente do belga Dylan Teuns (Bahrain Merida), situado a 32 segundos do líder.

No sábado, a 13.ª etapa compreende uma ligação de 200 quilómetros entre Mâcon a Saint-Étienne, com um perfil relativamente acidentado.