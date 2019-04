Tottenham estreia o novo estádio com vitória

O Tottenham estreouesta quarta-feira o seu novo estádio com uma vitória por 2-0 diante do Crystal Palace, em jogo da 32.ª jornada da Premier League.

Antes da partida, os spurs assinalaram a inauguração oficial da sua nova casa com um espetáculo de fogo de artíficio, mas a festa do golo só apareceu na segunda parte (55'), quando o sulcoreano Heung-Min Son abriu o marcador e entrou na história do clube.

A dez minutos do final, o dinamarquês Christian Eriksson fez o segundo golo do Tottenham, segurando os três pontos, que fazem a equipa subir provisoriamente ao terceiro lugar, uma vez que o Arsenal só joga no domingo em casa do Everton.

Enquanto isso, o Manchester City recuperou a liderança com um triunfo em casa sobre o Cardiff por 2-0, com golos de Kevin De Bruyne e Leroy Sané, numa partida em que Bernardo Silva ficou no banco de suplentes.

No outro jogo da noite, o Chelsea recebeu e goleou o Brighton por 2-0, com golos de Giroud, Eden Hazard e Loftus-Cheek.