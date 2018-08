Torres Pereira diz que Bruno de Carvalho recusou abandonar instalações

Madeira Rodrigues revelou sheikh com 120 milhões de euros para investir no Sporting

Artur Torres Pereira, presidente da Comissão de Gestão do Sporting, lançou duras críticas a Bruno de Carvalho.



Começou por esclarecer que o clube foi citado "a 1 de agosto para tomar posição relativamente a um providência cautelar na qual era pedida a suspensão da deliberação social da Assembleia Geral de 23 de junho". E continuou: "Encontra-se ainda a decorrer o prazo da resposta não tendo sido proferida ainda nenhuma decisão."



Depois a 'visita' de Bruno de Carvalho: "O ex-presidente compareceu nas instalações do clube alegando ter na sua posse a decisão do tribunal. Analisada a documentação provou-se ser tudo mentira. Não existia decisão judicial que suspenda decisões tomadas por sócios e que permite reassumir funções. O ex-presidente recusou retirar-se das instalações, mesmo depois de comprovado que trazia mão cheia de nada e outra cheia de coisa nenhuma. Chamada a PSP, esta garantiu a sua saída. Já estamos habituados a atitudes de desprezo do ex-presidente pelos sócios e clubes. Hoje todos os limites foram ultrapassados. O clube tenta recompor-se de desvarios do ex-presidente, este revelou continuar a ser foco de confusão, perturbação e desestabilização colocando interesses pessoais à frente do Sporting. Isto mostra porque os poucos apoiantes que ainda tem o vão abandonando."